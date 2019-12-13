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США: Россия блефует новым "Белым Лебедем"

США: Россия блефует новым "Белым Лебедем"
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Наладить массовый выпуск Ту-160М с нуля якобы не удастся

Американский журнал The National Interest сомневается, что России получится наладить массовый выпуск ракетоносцев Ту-160М с нуля, однако, судя по всему, Москве это удается, хотя и очень медленно.

По мнению издания, бомбардировщик, представляющий собой сверхзвуковую версию американского В-1В Lancer, слишком дорогой, и строить этот самолет десятками – удовольствие дорогое. Неслучайно США отказались от B-1A, который сильно "смахивал" на "Белого Лебедя".

Производство Ту-160М было прекращено в 1992 году. Как считает NI, на Казанском авиационном заводе просто не осталось кадров, которые помнят, как создаются эти величественные машины.

Однако строительство идет, периодически Минобороны публикует кадры из сборочного цеха. По плану первый модернизированный ракетоносец передадут военным уже в 2021 году. Благодаря новой авионике, двигателям НК-32 это будет уже совсем другая машина.

Александр ИЛЬИН

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