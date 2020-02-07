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Россия возрождает воздушную ядерную мощь СССР

Выпуск "Белых Лебедей" с новыми крыльями будет только расти

Первые модернизированные бомбардировщики Ту-160М, один из которых недавно совершил свой первый полет, поступят в ВКС РФ в 2021 году. Об этом сообщает "Интерфакс" ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

Также сообщается, что в будущем Россия с каждым годом будет наращивать поставки самых опасных ракетоносцев в войска. Это говорит о том, что Москва намерена восстановить флот стратегических бомбардировщиков, который серьезно пострадал в конце 90-х годов. Тогда а украинских Прилуках было распилено десять "Белых лебедей".

Модернизированные Ту-160М вооружены, в частности, крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 с термоядерными боеголовками. Предполагается, что Ту-160М будут строить с нуля, однако на Западе сомневаются, что это реально.

Ранее "Белый лебедь" на форсаже ушел от двух американских F-35


Фоторепортаж
Военным позарез нужен новый бомбардировщик
Фото:mil.ru Фото:mil.ru Фото:mil.ru
Фото:mil.ru Фото:mil.ru Фото:mil.ru
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
ребята наши конструктору
сделайте из этого красавца и гражданскую версию
прошу
очень прискорбно видеть что летают но людей не перевозят такие вот восхитительные крылья
1
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