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Ту-160М ударят по Аляске без захода в пространство США

Ту-160М ударят по Аляске без захода в пространство США
Фото: www.globallookpress.com
Пентагон раздражают полеты российских ракетоносцев

США сильно обеспокоил недавний полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М с посадкой на чукотском аэродроме Анадырь, всего в 600 км от американской границы. По мнению американского журнала The National Interest, экипажи отрабатывают удары крылатыми ракетами по стратегическим объектам Аляски без захода в воздушное пространство США. Целями могут стать аэродромы, на которых, в частности, базируются F-22, вылетавшие для сопровождения Ту-160М, а также объекты ПРО и радиолокационные системы. Меткие удары могут стать подготовкой к ядерному удару по Соединенным штатам, так как будет нарушена единая система противоракетной обороны Пентагона.

По мнению NI, в настоящее время Ту-160М – это основной бомбардировщик для удара крылатыми ракетами. Дальнобойные Х-101 и Х-102 с термоядерными боеголовками представляют из себя грозное оружие. А "Белый Лебедь" проходит модернизацию, и его единственная слабость – отсутствие стелс-технологий, но возможно, они и не понадобятся, так как дальность Х-101 – до 5500 км.

Фото ИТАР-ТАСС/ Дмитрий РогулинПолучается, что даже не пересекая границу, Ту-160М могут поразить цели в США далеко за пределами Аляски. Уже другой вопрос, что если такой вылет состоится, американская разведка может об этом узнать, и тогда самолеты будут атакованы еще в российском воздушном пространстве.

Как считают западные эксперты, после 2014 года, закрутившего новы виток холодной войны, Ту-160 превратились в один из наиболее эффективных ядерных инструментов в арсенале Кремля. 

Александр ИЛЬИН
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