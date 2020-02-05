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Военные рассекретили часть характеристик новых Ту-160М2

Военные рассекретили часть характеристик новых Ту-160М2
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Двигатели сделали максимально экономичными

Новые двигатели НК-32 второй серии увеличили дальность ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 на тысячу километров. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время визита ПАО "Кузнецов" в рамках проверки выполнения гособоронзаказа-2020.

"Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведенные в новом облике", – цитирует Криворучко РИА "Новости".

Ранее "Туполев" показал испытательный полет глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-160М, который проходил на высоте 1500 метров и длился 34 минуты.

В рамках глубокой модернизации Ту-160М оборудовали новыми пилотажно-навигационными системами, бортовым комплексом связи, системой управления, радиолокационной станцией, комплексом радиоэлектронного противодействия.

Что касается Ту-160М2, то этот самолет полетит в 2021 году. Минобороны планирует закупить десять таких машин до 2127 года.

Александр ИЛЬИН

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