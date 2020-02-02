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"Какой же он красивый": ракетоносец Ту-160М шокировал россиян

Самолет совершил первый тестовый полет

Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М впервые полетал над аэродромом КАЗ имени Горбунова. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Туполев".

Полетом, который проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты, руководил летчик-испытатель Анри Наскидянц. Испытания прошли в штатном режиме, пишет РИА Новости. Ракетоносец после модернизации получил новое пилотажно-навигационное оборудование, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс бортовой связи и радиоэлектронного противодействия.

Россияне пришли в полный восторг от кадров ТУ-160М.

"Какой же он красивый!", "Молодцы", "При всех разных мнениях – великолепная ударная платформа", "Больше ТУшек, хороших и разных!" - отметили читатели "Взгляда". 

Полина ИВАНОВА

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