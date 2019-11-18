Птицы сбили МиГ-29К

Пожар двух двигателей не оставил альтернативы пилотам

Истребитель индийских ВВС МиГ-29К стал жертвой птиц во время учебного полета в районе курортного Гоа. Как сообщает издание Defense World со ссылкой на Минобороны Индии, стая птиц "атаковала" самолет сразу же после взлета с военно-морской авиабазы ​​Даболим.

В результате ЧП загорелись оба двигателя, летчики направили МиГ-29К от населенных пунктов и после этого катапультировались.

В ВВС не считают, что инцидент как-то связан с техническими проблемами двигателя или самолета, хотя ранее нарекания к РД-33МК у индийцев были. Согласно отчету CAG (Comptroller and Auditor General), 40 двигателей (62%) вывели из эксплуатации или вернули производителю.