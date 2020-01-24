Настоящая угроза миру исходит не из Пхеньяна или Тегерана

Ответственность за перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед лежит на США. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Американские ученые перевели Часы ссудного (судного – прим. ред.) дня на 100 секунд до полуночи. Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы", – написал сенатор в Twitter. И пояснил, что миру угрожают не КНДР, Китай или Иран, а разрушение системы контроля над ядерным оружием, ответственность за которое лежит на Америке.

Стрелки часов Судного дня замерли на отметке 23 часа 58 минут и 20 секунд в четверг, 23 января. Ранее символические часы, отсчитывающие время до начала ядерной войны, переводили в январе 2018 года. Ближе всего ядерная катастрофа была в 1953 г., после испытания водородной бомбы.

Часы были созданы в 1945 г. специалистами, работавшими над созданием ядерной бомбы в Соединенных Штатах. Они символизируют международную обстановку. перевод стрелок вперед или назад означает приближение или отдаление ядерного коллапса. Изначально на часах было 23ч часа 53 минуты, напоминает РИА "Новости".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что Земле грозят четыре всадника апокалипсиса, один из них – климатический.