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США могут уничтожить без ядерных ракет

Фото: pixabay.com
Бывший министр обороны показал кошмар американцев

Царь-торпеда, русские крылатые ракеты с ядерной установкой и гиперзвуковые блоки – все это, с точки зрения американских экспертов, может и не понадобиться тем, кто захочет уничтожить Соединенные Штаты. В то время как в Пентагоне ждут ракетной атаки России или Китая, террористы или спецслужбы любых стран могут провести чудовищную диверсию в центре Вашингтона, по сравнению с которой 11 сентября и Перл-Харбор это просто "хлопки в песочнице".


Бывший министр обороны Билл Перри, занимавший свой пост еще при Билле Клинтоне, продемонстрировал американцам жуткий видеокомикс. Он начинается с того, что в какой-то стране, очень похожей на Иран, разрабатывается атомная бомба мощностью 15 килотонн.

Под видом сельскохозяйственного оборудования она доставляется в аэропорт, где ее кладут в грузовой отсек пассажирского лайнера и отправляют в Дубай, один из крупнейших авиахабов планеты. А затем грузят на борт рейса Дубай – Вашингтон. Так бомба попадает в США, где ее взрывают прямо на оживленной магистрали между Белым домом и Капитолием. Никакая система ПРО не поможет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Muhmmad Al-Najjar

В результате будет уничтожен президент, все правительство, погибнут десятки тысяч людей. Через несколько часов американские телеканалы передадут ужасную новость – еще пять бомб спрятаны в пяти городах США и их начнут взрывать раз в неделю.

Всех американских военных, находящихся за пределами Штатов, немедленно вернут назад. А среди людей начнется паника. Жители сметут все на прилавках магазинов, акции американских компаний на бирже обесценятся. В стране начнутся проблемы со связью и интернетом, мародеры разграбят дома и супермаркеты. Власть в США возьмут в руки военные. Начнутся столкновения с населением. Толпа будет нападать на иммигрантов, особенно мусульман. Страна погрузится в хаос.

По мнению экспертов The National Interest, такой сценарий вполне реален. Даже у Северной Кореи с ее крошечной экономикой есть ядерной оружие, и она вполне способна сделать бомбу мощностью 15 килотонн, что показали подземные испытания. Аналогичное оружие может создать Иран, несмотря на известные ограничения ядерной программы из-за санкций. Аналитики уверены, что рано или поздно ядерная бомба у Тегерана будет. Уже другой вопрос, пойдут ли на это другие страны? Ведь в таком случае Пентагон немедленно задействует ядерные "Минутмэны" и сотрет с лица земли и Северную Корею, и Иран. Ракетные шахты хорошо защищены и не пострадают в результате взрыва, их к этому готовили.

Риторика Перри и его позиция вполне соответствуют настроениям американского истеблишмента, который считает Иран мировым злом и пытается не допустить создания Тегераном ядерного оружия. Подобные "мультфильмы" должны оправдывать в глазах американцев огромные затраты на вооружения. А также укреплять веру в военных Соединенных Штатов – настоящих героев, которые защитят мирное население от террористов, русских, китайцев или кого угодно. Ранее Перри опубликовал на своем канале YouTube видеокомикс, в котором ядерная война началась между Индией и Пакистаном в результате атаки террористов. Сам бывший министр обороны говорит, что он выступает вообще против ядерного оружия, однако его ролики, по сути, носят пропагандистский характер.



Александр ИЛЬИН
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