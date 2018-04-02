США могут уничтожить без ядерных ракет
Царь-торпеда, русские крылатые ракеты с ядерной установкой и гиперзвуковые блоки – все это, с точки зрения американских экспертов, может и не понадобиться тем, кто захочет уничтожить Соединенные Штаты. В то время как в Пентагоне ждут ракетной атаки России или Китая, террористы или спецслужбы любых стран могут провести чудовищную диверсию в центре Вашингтона, по сравнению с которой 11 сентября и Перл-Харбор это просто "хлопки в песочнице".
Бывший министр обороны Билл Перри, занимавший свой пост еще при Билле Клинтоне, продемонстрировал американцам жуткий видеокомикс. Он начинается с того, что в какой-то стране, очень похожей на Иран, разрабатывается атомная бомба мощностью 15 килотонн.
Под видом сельскохозяйственного оборудования она доставляется в аэропорт, где ее кладут в грузовой отсек пассажирского лайнера и отправляют в Дубай, один из крупнейших авиахабов планеты. А затем грузят на борт рейса Дубай – Вашингтон. Так бомба попадает в США, где ее взрывают прямо на оживленной магистрали между Белым домом и Капитолием. Никакая система ПРО не поможет.
В результате будет уничтожен президент, все правительство, погибнут десятки тысяч людей. Через несколько часов американские телеканалы передадут ужасную новость – еще пять бомб спрятаны в пяти городах США и их начнут взрывать раз в неделю.
Всех американских военных, находящихся за пределами Штатов, немедленно вернут назад. А среди людей начнется паника. Жители сметут все на прилавках магазинов, акции американских компаний на бирже обесценятся. В стране начнутся проблемы со связью и интернетом, мародеры разграбят дома и супермаркеты. Власть в США возьмут в руки военные. Начнутся столкновения с населением. Толпа будет нападать на иммигрантов, особенно мусульман. Страна погрузится в хаос.
По мнению экспертов The National Interest, такой сценарий вполне реален. Даже у Северной Кореи с ее крошечной экономикой есть ядерной оружие, и она вполне способна сделать бомбу мощностью 15 килотонн, что показали подземные испытания. Аналогичное оружие может создать Иран, несмотря на известные ограничения ядерной программы из-за санкций. Аналитики уверены, что рано или поздно ядерная бомба у Тегерана будет. Уже другой вопрос, пойдут ли на это другие страны? Ведь в таком случае Пентагон немедленно задействует ядерные "Минутмэны" и сотрет с лица земли и Северную Корею, и Иран. Ракетные шахты хорошо защищены и не пострадают в результате взрыва, их к этому готовили.
Риторика Перри и его позиция вполне соответствуют настроениям американского истеблишмента, который считает Иран мировым злом и пытается не допустить создания Тегераном ядерного оружия. Подобные "мультфильмы" должны оправдывать в глазах американцев огромные затраты на вооружения. А также укреплять веру в военных Соединенных Штатов – настоящих героев, которые защитят мирное население от террористов, русских, китайцев или кого угодно. Ранее Перри опубликовал на своем канале YouTube видеокомикс, в котором ядерная война началась между Индией и Пакистаном в результате атаки террористов. Сам бывший министр обороны говорит, что он выступает вообще против ядерного оружия, однако его ролики, по сути, носят пропагандистский характер.
Россия вышла из-под контроля США
Вашингтон давит на Москву, а той все нипочем
Лотерея с АЗС "ЛУКОЙЛа" выиграла миллиарды
Повезло неизвестному американцу, который купил заветный билет
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина