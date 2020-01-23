Мир скоро погрузится в ядерную войну

В четверг, 23 января, ученые-атомщики перевели стрелки часов Судного дня на 23 часа 58 минут и 20 секунд. Последний раз циферблат, возвещающий, сколько землянам осталось до апокалипсиса, менялся в январе 2018 г. Тогда символические часы показывали 23:58.

Представители "Бюллетеня ученых-атомщиков" свое решение обосновали тем, что возросла вероятность возникновения ядерной войны и происходит глобальное изменение климата.

"Ситуация в международной безопасности является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволили разрушить международную политическую инфраструктуру для управления ими", – говорится в заявлении ученых, размещенном на странице в Twitter.

Из-за того, что в атомной сфере прекращено действие нескольких крупных договоров по контролю над вооружениями, возникают предпосылки для возобновления "ядерной" гонки. Она же, в свою очередь, может привести мир к такому конфликту, в котором будет уничтожена большая половина человечества.

Климатические изменения, которые можно наблюдать в последнее время, опустошат планету. Так, увеличились выбросы парниковых газов, в разных уголках Земли зафиксированы сильнейшие природные пожары и разрушительные наводнения.

"Мы можем преодолеть экзистенциальные угрозы, с которыми сталкиваемся, но мы должны действовать вместе, сейчас", – призвал участников мероприятия бывший генсек ООН Пан Ги Мун.



"Часы судного дня" созданы в 1945 г. американским журналом "Бюллетень ученых-атомщиков" как проект ученых, инженеров и других специалистов, работавших над созданием ядерной бомбы в США, пишет РИА "Новости". Они являются символом международной напряженности в мире, и в зависимости от ситуации, приближают или отдаляют ядерную катастрофу.

Накануне о четырех "всадниках апокалипсиса" предупреждал нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш. Он тоже сообщил, что человечество стоит на пороге страшных бед из-за климата, нестабильности в политической области, глобальном недоверии между людьми и технологической революции.

