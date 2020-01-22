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В ООН увидели всадников апокалипсиса

В ООН увидели всадников апокалипсиса
Фото: www.globallookpress.com
Генсек организации напугал землян приближением конца света

Миру угрожают четыре "всадника апокалипсиса", в том числе климатический. Об этом завил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Свой страшный прогноз он донес с трибуны Генассамблеи.

"Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех "всадников" - четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века", – цитирует ТАСС Гутерриша.

Первого "всадника" он узрел в "высочайшей геополитической напряженности", из-за чего совершаются теракты, уносящие новые жертвы, а также выросла ядерная угроза. Как никогда ранее после Второй мировой войны по причине вооруженных конфликтов люди вынуждены покидать свои дома.

Также мир столкнулся с "экзистенциальным климатическим кризисом". Генсек отметил, что рост температуры на планете бьет рекорды, а значит в ближайшем будущем на Земле исчезнут миллионы видов живых существ.

"Наша планета горит", – подчеркнул он.

Третьим "всадником" Гутерриш назвал "глубокое и растущее глобальное недоверие", поскольку "два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство". Кроме этого, падает доверие к политическим институтам.

В качестве четвертого "всадника" выступает "обратная сторона" мировой цифровизации. Люди, констатирует генсек ООН, используют технологии "для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации, а также нарушения частной жизни".

И все-таки, полагает он, у мира есть надежда, т.к. за последний год удалось урегулировать несколько конфликтов в разных частях света.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Так ООН ничего не делает для прекращения конфликтов, а наоборот дает лицензию на войну, Ирак, Ливия.
А надо осудить НАТО которая не должна выходить за пределы своих стран, а не бомбить Ливию, Сирию, Ирак, готовить войну с Ираном.
Пора выехать из Америки в Киргизию, или Вануату, и тогда члены делегаций не захотят остаться там жить навечно и будут голосовать по совести, а не по расчету, после окончания срока навечно остаться там жить.
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