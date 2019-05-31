США рассекретили "самолет Судного дня"

На "Боинге" есть кухня и спальные места

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B. С этого самолета, сделанного на базе "Боинга 747", США смогут вести ядерную войну, даже если их не будет существовать.

Кадры экскурсии по самолету показал телеканал CNBC. На кадрах видно оборудование, которое позволяет держать связь с командными пуктами и осуществлять управление ракетными комплексами, а также многими другими видами вооружений.

Кроме многочисленного оборудования, которое показали лишь частично, в ролике видны спальные места для экипажа. Весь самолет поделен на шесть отделений: командный пункт, пункт связи, "рабочая зона", комната для конференций, комната для брифингов и зона отдыха. Разумеется, на "Боинге" есть кухня с холодильником, электропечкой и всем необходимым.

Самолет может непрерывно лететь 12 часов и заправляться в воздухе, то есть теоретически E-4B может летать несколько дней или даже неделю.

Один из четырех E-4B готов взлететь в течение пяти минут в любое время суток. Как напоминает телеканал телеканал "360", все эти самолеты базируются на авиабазе Оффатт, расположенной в штате Небраска.