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Сговор США с Саудовской Аравией привел к распаду СССР

Сговор США с Саудовской Аравией привел к распаду СССР
Фото: pixabay.com
Вашингтон планомерно вредил Москве, в том числе подсовывая ей фальшивые программы

Отношения России и США в разные годы были то лучше, то хуже, но даже в периоды наибольшего сближения Вашингтон стремился навредить Москве. К такому выводу пришел американский журналист Тед Ролл, изучивший исторические факты за последние 100 лет.

Америка и Советский Союз официально были союзниками во Второй мировой войне, однако Вашингтон три года оттягивал отправку своих войск на фронт и вступил в реальную борьбу с гитлеровцами только после перелома в военных действиях, которого добилась Москва ценой жизни миллионов советских граждан, пишет журналист в CounterPunch.

После США не раз провоцировали СССР. Чего стоит, например, попытка шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса нарушить воздушное пространство советского государства в 1962 г., напоминает URA.RU.

В 1980-х гг. американское руководство перешло к новой тактике – разрушению экономики Советского Союза всеми средствами.

"В 1982 году президент Рональд Рейган принял "невинный" план ЦРУ, подразумевавший взрыв газопровода, который нес природный газ через всю Сибирь", – цитирует исследователя РИА ФАН.

Как выяснилось, в ЦРУ разработали план, по которому советской стороне позволялось якобы случайно заполучить новейшие американские разработки по управлению трубопроводной системой, в том числе насосами и турбинами на газовых месторождениях. После того как советские инженеры внедрили бы эту программу в Сибири, задумывался ее сбой, приводит подробности телеканал"360". В итоге СССР не только лишился бы средств от экспорта газа, но и получил экологические последствия, сравнимые с ядерным взрывом.

Когда план с газом провалился, Вашингтон пошел другим путем. Рейган убедил руководство Саудовской Аравии сильно увеличить добычу нефти. В результате цены на углеводородное сырье в мире значительно снизились и экономика СССР, завязанная на экспорте нефти и газа, вошла в штопор, что привело к распаду советской державы.

Ранее стало известно, какую цель преследует Вашингтон, выступая против "Северного потока-2".

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
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США - Империя Лжи и Ненависти, главный мировой террорист, основной задачей своей считающий захват всех стан мира и уничтожение непокорных.
Как раковая опухоль, США уничтожат человечество, если оно не победит полосатую чуму.
Гость
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Руководство СССР заботилось о своих детях. Их можно понять. Дети-внуки живут неплохо.
Гость
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Это правило касается и обычных людей. Не обманешь не проживёшь. Не нужно щёлкать таблом
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