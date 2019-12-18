Москва не собирается ни на кого нападать, но боевую мощь держит в тонусе

Вооруженные силы РФ готовы к потенциальному боевому столкновению с агрессивным Североатлантическим блоком. По словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, для безопасности россиян Минобороны уже предприняло соответствующие меры.

Так он прокомментировал сегодняшнее заявление начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, что в Москве рассматривают активные учения НАТО в последнее время, как целенаправленную подготовку альянса к реальному военному столкновению с Россией. Клинцевич уверяет, что наше руководство в министерстве обороны готово к "негативным сценариям".

По его мнению, стратеги в НАТО осваивают театр военных действий на территориях бывших республик СССР в Прибалтике и стран Варшавского договора. И это, конечно, особенно беспокоит Москву, "особенно на фоне выхода США из Договора по РСМД", подчеркнул Клинцевич. При этом, отметил он, Россия "не готовит никаких вторжений", несмотря на такие бесконечные обвинения на Западе.

"Однако нас все равно все время объявляют агрессорами, используя это как повод для наращивания мощи и действий НАТО", – цитирует РИА "Новости" сенатора.

Напомним, весной 2020 г. у границ России в Европе натовцы запланировали самые масштабные маневры, на которые уже прибывает самый крупный за долгие годы американский военный десант.

