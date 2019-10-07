Континент переживает крупнейшие маневры за последние четверть века

Пентагон запланировал перебросить в Европу 20 тыс. американских военнослужащих для участия в учениях, которые пройдут весной 2020 года. Как отмечает Spiegel, это будет "самая большая передислокация войск" на континент за последние 25 лет.



По данным газеты, целью маневров Defender 2020 ("Защитник 2020") заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание вероятных противников. В учениях будут участвовать 37 тыс военных из 19 государств Североатлантического блока. Натовцев передислоцируют в Польшу и Прибалтику, а материально-техническим центром во время маневров станет Германия, сообщает издание.

Немецкие политики предполагают ухудшение отношений с Россией.

"Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", – считает член комитета бундестага по обороне Александр Ной.

Он призвал Берлин отказаться от участия в Defender 2020 и не предоставлять территорию ФРГ для их проведения.

Российские пользователи под этой информацией на РИА "Новости" оценили усилия заокеанских генералов обезопасить европейцев от мифического противника на восточных задворках Евросоюза (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Где ж мы вас всех хоронить то будем?", "Во что Европа превратилась! Эмигранты топчут их земли, американцы тоже. Проходной двор! Слишком долго они занимались не своими делами, ловили черную кошку в темной комнате, вроде ужасающей российской агрессии", ""защитники"... вас бы не было и защита не нужна была бы", "Следует направить на принимающую сторону дополнительные яд.ракеты. Чтобы не было сомнений что сгорят все,если что".

Необходимо отметить, что и в комментариях в самом Spiegel пользователи раскритиковали германские власти, позволяющие на своей территории развертывать такое количество иностранных войск и "еще обманывать "возможных противников" и долго маршировать к российской границе". Немцы полагают, что, "став логистическим центром, Германия превратится в "возможное поле битвы, на которое упадут ракеты".

