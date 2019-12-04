Выстрел себе в ногу: гиперзвуковое оружие РФ обернется катастрофой

Разработки еще слишком сырые, но чтобы "утереть нос Западу", их уже принимают на вооружение

Россия, чтобы компенсировать свое отставание в области вооружения и стать равной НАТО и США, "наверстывает" ядерными разработками. Большинство из них имеют советские корни, однако из-за развала СССР и окончания холодной войны они так и не были реализованы.

Теперь ситуация коренным образом поменялась. Делая упор на разветвлении американской системы ПРО и снижении эффективности российского ядерного оружия, Москва "достает из загашников" оружие, от которого отказался даже СССР. Например, глубоководный аппарат "Посейдон" для уничтожения Америки или крылатая ракета с ядерной силовой установкой.

Новейшее гиперзвуковое оружие, такое как блок "Авангард", по мнению The National Interest, может спровоцировать настоящую мировую катастрофу, хотя Москва возможно и преувеличивает возможности нового вооружения. Испытания комплекса прошли в декабре прошлого года.

По мнению американских военных и западных военных экспертов, если "Авангард" соответствует тем примерных технических характеристикам, которые были озвучены ранее, сбить его невозможно. Система ПРО США, базирующаяся, в частности, на Аляске и в Калифорнии, будет бессильна против маневрирующего гиперзвукового блока, несущегося на скорости 20 Махов.

С другой стороны, ни одна система ПРО, в том числе российская и американская, не сможет отразить массированную атаку обычными ядерными ракетами. Поэтому, что против "Авангарда", что против "Тополя" ответ будет один – ядерный удар. В этом смысле "Авангард" мало отличается от обыкновенной ядерной ракеты.

Другое дело, если блок будет неядерным. Тогда он сможет решать тактические задачи, например, уничтожение складов с оружием, командных пунктов, но это слишком дорого.

По мнению NI, Россия слишком торопится, чтобы быть первой в гиперзвуковой гонке, поэтому рискует принять на вооружение "сырые" разработки. США по-прежнему считают себя лидерами по гиперзвуковым разработкам, которые будут готовы в 2020-х годах.