Москва пытается спасти возможность мониторить арсеналы стран - членов ядерного клуба

Россия продемонстрировала инспекторам из Пентагона новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард" в конце ноября в качестве жеста доброй воли, чтобы подтолкнуть Вашингтон к продлению Договора СНВ-3. Об этом заявил почетный профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Роберт Легвольд.

"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", – сказал РИА "Новости" эксперт.

Однако, считает он, данная инициатива может совсем не сработать.

"Не думаю, что американцы скажут: "О, это действительно хорошая причина сохранить договор". С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то что главные противники этого – (экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности) Джон Болтон и некоторые из его коллег – уже уволены из администрации", – отметил Легвольд.

Всему причиной – внутренняя политика в самих Штатах, где должны пройти в 2020 г. президентские выборы. Профессор напомнил, что соперники Трампа из Демпартии, наоборот, выступают за сохранение СНВ-3.

Вызывающий нервный рефлекс у американцев "Авангард" планируется поставить на боевое дежурство ВС России до конца нынешнего года.

