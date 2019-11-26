Одобренный США "Авангард" заступает на боевое дежурство

До сих пор неизвестно, как выглядит глайдер

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" примут на боевое дежурство уже в декабре этого года. Об этом сообщили с Минобороны РФ.

Сам комплекс до сих пор засекречен, и в открытом доступе нет его фотографий. Тем не менее, в российском ведомстве уверяют, что в период с 24 по 26 ноября "Авангард" осмотрела американская инспекция.

Отмечается, что это сделано в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее в США для продления СНВ-III потребовали включить в список новые виды вооружений, в том числе "Авангард". Как напоминает телеканал RT, в МИД России указывали, что ракетные системы "Сармат" и "Авангард" не вступают в противоречие с договором СНВ.

Пока о результатах "осмотра" гиперзвукового блока американцы ничего не сообщали. О самом блоке что-то говорить бессмысленно, потому что его, кроме посвященных, никто не видел.

Но, по словам военных, он разгоняется до скорости 20 Махов и способен маневрировать, что делает его уничтожение практически невозможным. Носителем в перспективе должна стать ракета "Сармат", а пока используется УР-100.

По данным телеканала "360", тестовый пуск ракеты прошел из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье 26 декабря 2018 года.

