Население целого ряда областей РФ наблюдало за полетом "летающей тарелки"

Сегодня жители Башкортостана, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей порядком были удивлены, увидев в темном небе яркую движущуюся точку. Одних она озадачила, других испугала. Первое, что людям приходило в голову, – это НЛО.

Так, житель Златоуста в Челябинской области "летающую тарелку" зафиксировал в небе около 19:30 по местному времени, пишет URA.RU. На запрос издания дать комментарий региональный МЧС ничего не смог ответить.

"Что это было? комета?", – задался вопросом автор на странице "Подслушано Пермь" вКонтакте, приложив соответствующие фотоснимки.

Жители Челябинска и Уфы успели заснять на видео необычный объект.

Однако, все оказалось на сегодняшний день весьма прозаично. В роли "НЛО" выступила МБР "Тополь", которую в четверг, 28 ноября, в учебных целях запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"Боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", – сообщили RT в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.