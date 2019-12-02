Белград сокрушается по поводу отсутствия необходимых средств на закупку "совершенной системы ПВО"

Посол Сербии в РФ Мирослав Лазански заявил, что его страна заинтересована в приобретении российских ЗРК С-400, однако полагает, что у Белграда нет в наличии средств для такой покупки. Об этом глава дипмиссии рассказал в преддверии визита большой сербской делегации в Сочи, включая президента страны Александра Вучича.

"Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО, какой является С-400?", – отметил в интервью "Интерфаксу" Лазански.

Он добавил, что данный комплекс недешевый, и не ясно, сможет ли Белград себе позволить его приобретение. Как пишет FlashNord, власти страны изучают вопрос покупки.

Также Лазански напомнил, что Сербия купила у РФ ПЗРК "Панцирь", доставка которого в сербскую армию ожидается в конце текущего или в начале будущего года.

В нынешнем октябре в Республике прошли российско-сербские учения "Славянский щит 2019". Специально для этих маневров на территорию страны были переброшены комплексы С-400 и "Панцирь". В начале ноября глава государства Вучич сетовал, что Белград не может позволить себе закупку С-400 из-за нехватки денег.

