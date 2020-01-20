Вашингтон скрыл истинную цель грядущих масштабных учений НАТО в центре Европы

США придумали план, как окончательно укрепить свои позиции в Старом Свете и остановить растущее влияние России в мире. Нужно всего лишь натравить на нас европейскую страну-"смертницу" в рамках глобальных маневров Североатлантического блока, которые начнутся уже в марте текущего года. Об этом говорится в статье "Взгляда".

Издание отмечает, что это первые за последние 25 лет масштабные учения НАТО с размещением войск Пентагона в Европе. По версии США, они проводятся для отражения "российской агрессии". Между тем, исследуя сценарий маневров, автор статьи приходит к выводу, что Вашингтон задумал нечто более страшное для РФ, да и Старого Света в целом.

Американцы наметили для учений "Защитник Европы" перебросить целую боевую армаду с военнослужащими – в Германию должны прибыть механизированное войсковое соединение с танками, БМП и вертолетами. Всю эту дивизию необходимо доставить с минимальными задержками через территории 10 европейских стран к границе с РФ.

Озвученная задача маневров – отработка быстрого перемещения американских войск к нашим рубежам. Однако, пишет издание, даже с учетом всех оптимистичных вариантов развития событий, штатовцы не смогут развернуть свои боевые подразделения быстрее и раньше, чем это сделает Россия.

Более того, одна дивизия вряд ли остановит возможное наступление российской армии. Тогда возникает вопрос: что же в реальности альянс намерен отрабатывать по всей Европе. Автор статьи полагает, что Вашингтон на самом деле хочет подготовить "страну-смертницу" против России. И подобный сценарий американцы уже пытались реализовать в 2008 г., в качестве камикадзе выбрав Грузию.

При таком раскладе быстрая переброска единственной дивизии обретает военный и политический смысл. Вот как это будет выглядеть уже в ближайшей перспективе.

Сначала страна-смертница спровоцирует Москву на военную реакцию либо прямым нападением на российскую территорию, скажем, на Калининградскую область, либо иным способом. В любом случае, западные СМИ в один голос объявят агрессором именно Россию. Затем эта страна "героически сопротивляется" до прихода дивизии Пентагона. Когда наши военные увидят американцев, они тут же отступят, поскольку никому не нужна большая война.

В итоге, против РФ введут новые санкции, а США получат экономический и политический контроль в Европе.

"При этом неважно, победит Россия или нет, как быстро и какой ценой, – все вышеперечисленные вещи становятся реальностью из-за самого факта конфликта и вне связи с его исходом", – подчеркивается в статье.

Также, по мнению автора, Вашингтон уже определил, кто исполнит роль нового камикадзе – это будет Польша, Украина либо Швеция. Во всех трех государствах антироссийская истерия уже давно зашкаливает.