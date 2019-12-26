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США от страха готовятся к войне с Россией

США от страха готовятся к войне с Россией
Фото: pixabay.com
Вашингтон, в первую очередь, ударит по чиновникам и бизнесменам

Американские журналисты выяснили, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против России. Американцы боятся того, что Москва вмешается в выборы президента страны в 2020 году. Однако зачем ей это делать, не объясняют. 

Целью Вашингтона станет российская элита – высокопоставленные чиновники и бизнесмены, пишет телеканал RT. При этом источник газеты Washington Post отметил, что это не касается президента России Владимира Путина. Атаки на лидера россиян были бы слишком провокационным шагом, уточняет URA.RU.

Вероятно, Вашингтон будет использовать конфидециальную информацию о представителях российской элиты либо разногласия между людьми из руководства страны, передает "Свободная пресса"

Ранее, например, в Ираке американцы использовали психологические операции, но интернет, соцсети и другие достижения технологического прогресса расширили их возможности, пишут авторы статьи.  

В 2019-м в США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" России в выборы президента в 2016 году. Вашингтон пришел к выводу, что это "вмешательство" было, но через соцсети и хакерские атаки. В Москве подобные обвинения отрицают. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пиндосы сами признали, что их страна стала банановой республикой, раз на ихние выборы может повлиять любой, кому не лень.
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