Нынешние отношения РФ и Запада вызывают опасения у ЕС

Европа боится новой холодной войны с Россией. Между тем нынешние отношения самой большой страны в мире и Запада оставляют желать лучшего.

Они хуже, чем во времена противостояния сверхдержав – СССР и США, – полагает посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Тогда, уверен он, было "больше стабильности и предсказуемости". В тот период, напомнил дипломат, были достигнуты ключевые договоренности о контроле над вооружениями.

"А теперь бросаем их под каток",

– заключил посол, цитирует ТАСС, а также подчеркнул актуальность вопроса войны и мира на примере столкновения интересов США и Ирина. В России отреагировали на сообщение дипломата.

"Ну надо же, посол проснулся! Заметил, что война какая то неправильная и стабильности нет а про Трампа ничего не сказал", – недвусмысленно отметил читатель издания "Взгляд", подразумевая, что Европа выгораживает Трампа.



Напомним, одним из главных соглашений, о котором дипломат вел речь, является договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В прошлом году, 2 августа, американцы отказались от него. Однако прежде на фоне угроз и шантажа со стороны США от обязательств освободила себя Россия.