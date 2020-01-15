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Европа всерьез заговорила о третьей мировой

Европа всерьез заговорила о третьей мировой
Фото: Ольга Соколова/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нынешние отношения РФ и Запада вызывают опасения у ЕС

Европа боится новой холодной войны с Россией. Между тем нынешние отношения самой большой страны в мире и Запада оставляют желать лучшего.

Они хуже, чем во времена противостояния сверхдержав – СССР и США, – полагает посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Тогда, уверен он, было "больше стабильности и предсказуемости". В тот период, напомнил дипломат, были достигнуты ключевые договоренности о контроле над вооружениями.

"А теперь бросаем их под каток", 

заключил посол, цитирует ТАСС, а также подчеркнул актуальность вопроса войны и мира на примере столкновения интересов США и Ирина. В России отреагировали на сообщение дипломата.

"Ну надо же, посол проснулся! Заметил, что война какая то неправильная и стабильности нет а про Трампа ничего не сказал", – недвусмысленно отметил читатель издания "Взгляд", подразумевая, что Европа выгораживает Трампа. 

Напомним, одним из главных соглашений, о котором дипломат вел речь, является договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В прошлом году, 2 августа, американцы отказались от него. Однако прежде на фоне угроз и шантажа со стороны США от обязательств освободила себя Россия

Ксения АНДРЕЕВА

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