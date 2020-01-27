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В США разгадали секретную миссию российского "Охотника"

В США разгадали секретную миссию российского "Охотника"
Кадр youtube.com
Отечественный B-2 будет наносить ядерные удары

В США связали первый полет тяжелого российского беспилотника "Охотник" с выходом России из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению журнала The National Interest, Россия еще до прекращения действия договора использовала запрещенные ракеты 9М729, а стелс-дрон должен стать намеком США, что российские ВКС также способны прорвать ПВО противника и нанести ракетно-бомбовый удар. Предполагается, что "Охотник" может нести ядерное оружие – это могут быть как высокоточные бомбы, вроде В-61-12, так и крылатые ракеты.

Российский беспилотник сравнивают с американским RQ-170, однако последний, исходя из открытых данных, выполняет исключительно разведывательные задачи. Ударные функции выполняют, в основном, "Риперы" MQ-9. Но некоторые военные эксперты предполагают, что Пентагон работает над вооружением RQ-170 ракетами, так как в зоне действия таких ЗРК как "Тор" или С-300 "Рипер" долго не продержится.

США обладают мощной спутниковой группировкой и большим опытом эксплуатации беспилотников на больших расстояниях, потому у них серьезные преимущества.

"Охотник" пока еще существует лишь в виде прототипа, его двигатель от АЛ-31Ф плохо скрыт, но главной проблемой, с точки зрения NI, станет автономная работа дрона. Одно дело – управлять машиной дистанционно с земли, и другое – отпустить БПЛА на сотни километров и ждать его обратно.

Другая проблема российского дрона – относительно небольшая боевая нагрузка в 2 тонны. По данным Russia Beyond, "Охотник" может нести неуправляемые осколочные бомбы и взрывчатые аэрозольные смеси. Плюс, как уже было сказано выше, ядерные боеприпасы.

NI сравнивает "Охотник" с первым американским стелсом F-117, который мог нести всего две бомбы с лазерным наведением.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэмэнГость
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трусливые пиндосы.
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