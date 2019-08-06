Работы непочатый край: в США оценили первый полет "Охотника"

Без видео - важное событие военные предпочли не показывать простым смертным

Первый полет тяжелого беспилотника "Охотник", который состоялся 3 августа, приблизил Россию к США и Израилю на несколько дюймов, однако впереди еще много работы. По мнению The National Interest, могут потребоваться годы, для того чтобы БПЛА приняли на вооружение.

Судя по снимкам, необходимо лучше скрыть двигатель, из-за чего дрон будет легко засекать радар сзади, а также поработать над самим планером. В частности, убрать выступающие детали.

Другая важная часть работы – система вооружения. "Охотник" будет брать под крыло высокоточные боеприпасы, причем размещать их он будет во внутреннем отсеке, иначе теряется смысл в его незаметности.

По данным Минобороны, часть бортовых систем "Охотника" на данный момент тестируется на Су-57. Это означает, что предстоит процесс налаживания работы в паре истребителя и беспилотника.

Первый полет "Охотника" продолжался 20 минут. БПЛА набрал высоту 600 метров и под управлением оператора несколько раз облетел аэродром, а затем успешно приземлился. К сожалению, Минобороны не опубликовало видео, и мы можем только представить, как проходил полет. Учитывая, что это прототип, не совсем понятен смысл такой секретности.

На Западе "Охотник" уже сравнили с китайским Tian Ying и американским RQ-170. NI напоминает, что США давно используют тяжелые беспилотники в Ираке и Афганистане, в то время как Россия и Китай оперируют лишь небольшими БПЛА, только начиная работу над "гигантами". Сложность, по мнению издания, заключается не в том, чтобы построить БПЛА, а успешно применить эскадрильи дронов, предварительно обеспечив их системами связи и управления, чтобы они действовали как единое целое на удаленном расстоянии.