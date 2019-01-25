Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский "Охотник" испугал американцев

Фото: mil.ru
В Пентагоне ломают голову над тем, как защититься от ударного беспилотника

Военные эксперты США высоко оценили боевые качества новейшего тяжелого БПЛА "Охотник", который через несколько лет поступит на вооружение российских военно-воздушных сил. По их словам, появление у РФ такого грозного оружия сильно осложнит жизнь американским военным.

Подробный разбор перспективного дрона появился на популярном портале Business Insider. Авторы проанализировали появившиеся недавно в интернете снимки воздушной машины. Она построена по схеме "летающее крыло" и похожа на американский бомбардировщик B-2 Spirit, который, в свою очередь, является самым скрытным самолетом США.

Американцы обратили внимание на отсутствие у беспилотника вертикального хвостового оперения. Этот элемент фюзеляжа жизненно необходим истребителям, обладающим сверхзвуковой скоростью и хорошей маневренностью. Если создатели решили отказаться от вертикального оперения, то это наверняка свидетельствует о том, что при создании "Охотника" приоритет отдавался незаметности в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.

Уникальной особенностью "Охотника" станет его способность вести воздушный бой. В Business Insider отметили, что американские беспилотники используются только для ударов по наземным целям. Из-за своей дозвуковой скорости они являются легкой мишенью для вражеских истребителей. А вот новейший российский БПЛА будет сверхзвуковым, то есть он станет прототипом истребителя шестого поколения, предназначенного для воздушных сражений.

Предполагается, что "Охотники" будут использоваться в связке с истребителями Су-57. На одном из снимков этого самолета можно увидеть нарисованное на его киле изображение летательного аппарата, построенного по схеме "летающее крыло". Подразумевается, что это был "Охотник", сообщает "Царьград".

Фото: mil.ru

В случае совместного использования беспилотника-"невидимки" с истребителем Су-57 Россия, возможно, значительно усложнит задачу для американских пилотов и военных планировщиков, констатирует портал.

Другое американское издание The Drive также высоко оценило возможности "Охотника". Вместе с тем авторы публикации предположили, что в его разработке были использованы "украденные" технологии американского дрона-"невидимки" RQ-170 Sentinel.

"Россия была в состоянии изучить RQ-170 Sentinel, который попал в руки к иранцам. Фактически они (русские), вероятно, возглавили работы по использованию всех технологий и ноу-хау, которые можно извлечь из малозаметного беспилотника", – написало издание.

Новейший российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник"  накануне впервые попал на фото. В ноябре прошлого года он совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 км/час. В декабре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что первый полет "Охотника" состоится весной 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ситуация безвыходная: Россия продлит транзит газа через Украину

В Киеве считают, что Москва не успеет построить "Северный поток - 2" в срок

Все ниже и ниже: доллар опять упал

Курс американской валюты по-прежнему движется вниз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей