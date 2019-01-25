В Пентагоне ломают голову над тем, как защититься от ударного беспилотника

Военные эксперты США высоко оценили боевые качества новейшего тяжелого БПЛА "Охотник", который через несколько лет поступит на вооружение российских военно-воздушных сил. По их словам, появление у РФ такого грозного оружия сильно осложнит жизнь американским военным.



Подробный разбор перспективного дрона появился на популярном портале Business Insider. Авторы проанализировали появившиеся недавно в интернете снимки воздушной машины. Она построена по схеме "летающее крыло" и похожа на американский бомбардировщик B-2 Spirit, который, в свою очередь, является самым скрытным самолетом США.

Американцы обратили внимание на отсутствие у беспилотника вертикального хвостового оперения. Этот элемент фюзеляжа жизненно необходим истребителям, обладающим сверхзвуковой скоростью и хорошей маневренностью. Если создатели решили отказаться от вертикального оперения, то это наверняка свидетельствует о том, что при создании "Охотника" приоритет отдавался незаметности в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.

Уникальной особенностью "Охотника" станет его способность вести воздушный бой. В Business Insider отметили, что американские беспилотники используются только для ударов по наземным целям. Из-за своей дозвуковой скорости они являются легкой мишенью для вражеских истребителей. А вот новейший российский БПЛА будет сверхзвуковым, то есть он станет прототипом истребителя шестого поколения, предназначенного для воздушных сражений.

Предполагается, что "Охотники" будут использоваться в связке с истребителями Су-57. На одном из снимков этого самолета можно увидеть нарисованное на его киле изображение летательного аппарата, построенного по схеме "летающее крыло". Подразумевается, что это был "Охотник", сообщает "Царьград".

В случае совместного использования беспилотника-"невидимки" с истребителем Су-57 Россия, возможно, значительно усложнит задачу для американских пилотов и военных планировщиков, констатирует портал.

Другое американское издание The Drive также высоко оценило возможности "Охотника". Вместе с тем авторы публикации предположили, что в его разработке были использованы "украденные" технологии американского дрона-"невидимки" RQ-170 Sentinel.

"Россия была в состоянии изучить RQ-170 Sentinel, который попал в руки к иранцам. Фактически они (русские), вероятно, возглавили работы по использованию всех технологий и ноу-хау, которые можно извлечь из малозаметного беспилотника", – написало издание.

Новейший российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" накануне впервые попал на фото. В ноябре прошлого года он совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 км/час. В декабре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что первый полет "Охотника" состоится весной 2019 года.