"Охотнику" еще рано лететь

Накануне российские СМИ написали о предстоящих испытаниях тяжелого ударного беспилотника "Охотник" у же в этом году. Фото напомнило прототип так и не полетевшего БПЛА "Скат", который по разным причинам "зарубили на корню". Ряд зарубежных СМИ поставил под сомнение, что России, которая еще не построила ни одного тяжелого БПЛА нового поколения, удастся так быстро построить новый.

Тем не менее, ТАСС со ссылкой на на источник в ОПК сообщил, что опытный образец уже создан и скоро начнет испытательные полеты. Работа над БПЛА якобы ведется на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, который входит в ПАО "Сухой".

Фактически 20-тонный беспилотник шестого поколения по габаритам практически не будет отличаться от истребителя. В его задачи будут входить как разведывательные миссии, так и нанесение точнейших ракетно-бомбовых ударов.

Работа над БПЛА велась с 2011 года, по данным СМИ на него должны поставить двигатели РД-33МК производства АО "Климов" или одну трубину от Су-57, на которой беспилотник смоет разгонять до 1000 км/час. Крыло "Охотника" сделают из композита и нанесут антирадарное покрытие. А ракеты и бомбы будут спрятаны во внутренних отсеках – только так БПЛА станет действительно стелс-беспилотником.



Однако известное американское издание Popular Mechanics поставило под сомнение, что русским удалось построить прототип беспилотника, очень похожего на американский RQ-170. В Вашингтоне полагают, что Россия сильно отстает от США по части тяжелых БПЛА. Поэтому сообщение об испытаниях прототипа уже в этом году издание призывает воспринимать с долей скептицизма. Хотя и признает, что 7 лет вполне достаточно для разработки такого дрона, если есть определенные наработки.



