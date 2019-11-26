Турки испытали С-400 на "старичке-Фантоме"

Бомбардировщик имитировал атаку на малой высоте

В Турции опубликовали видео испытаний радара С-400, которые накануне прошли под Анкарой. Интересно, что кроме анонсируемого F-16, в небе засветился легендарный "Фантом" F-4E, давно снятый с вооружения США. К слову, в ВВС Турции их остается еще полсотни.

Сообщается, что испытывали технику на авиабазе Мюртед, куда ранее доставили российские С-400. Самолеты совершали полеты на разных высотах, чтобы усложнить задачу зенитчикам. На видео показана работа радара.

Удалось ли с помощью радара захватить самолеты, не сообщается, но если техника использовалась правильно, никаких проблем у военных возникнуть не могло: F-16, не говоря уже о заслуженном F-4 – это стандартная цель для С-400.