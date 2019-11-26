Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Турки испытали С-400 на "старичке-Фантоме"

Турки испытали С-400 на "старичке-Фантоме"
Фото: af.mil
Бомбардировщик имитировал атаку на малой высоте

В Турции опубликовали видео испытаний радара С-400, которые накануне прошли под Анкарой. Интересно, что кроме анонсируемого F-16, в небе засветился легендарный "Фантом" F-4E, давно снятый с вооружения США. К слову, в ВВС Турции их остается еще полсотни.


Сообщается, что испытывали технику на авиабазе Мюртед, куда ранее доставили российские С-400. Самолеты совершали полеты на разных высотах, чтобы усложнить задачу зенитчикам. На видео показана работа радара.

Удалось ли с помощью радара захватить самолеты, не сообщается, но если техника использовалась правильно, никаких проблем у военных возникнуть не могло: F-16, не говоря уже о заслуженном F-4 – это стандартная цель для С-400.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В России оставят антиевропейские санкции навсегда

Москва не собирается идти на уступки ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей