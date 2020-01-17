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С-400 не помеха: Турция будет делать F-35

С-400 не помеха: Турция будет делать F-35
Фото: pixabay.com
США признались, что не могут исключить Анкару из программы истребителя, по крайней мере, сразу

Несмотря на отказ США поставлять Турции F-35, Анкара продолжит производство деталей для этого истребителя как минимум до конца года. Об этом пишет специализированный журнал Defense One со ссылкой источники в Пентагоне.

Ранее предполагалось, что поставки прекратятся намного раньше. В США обещали быстро найти замену турецким комплектующим, но судя по всему, это оказалось не так просто.

В Пентагоне уверяют, что основную часть деталей Lockheed Martin и Pratt & Whitney получат уже в марте. Однако по действующим контрактам "несколько систем", которые уже оплачены, будут поставляться в течении всего года.

Турецкие предприятия изготовляют комплектующие для фюзеляжа, шасси F-35. Также Анкара готовилась поставлять вооружение для своих "тридцать пятых".

Десять турецких компаний построили 900 деталей для F-35 прежде чем США исключили Турцию из проекта из-за С-400. Однако теперь у Анкары появилась надежда, что Трамп и Эрдоган все-таки договорятся, так как альтернативы у Турции просто нет. Су-57 пока не готов, а собственный истребитель пятого поколения турки сделают, возможно, не в этом десятилетии.

Сделка выгодна и США. По предварительным подсчетам, вывести Турцию из программы будет стоить минимум $500-600 млн.

Четыре принадлежащих Турции F-35 уже хранятся на авиабазе Люк в Аризоне. Пока до сих по неясно, что с ними будет. Но США до сих пор не вернули деньги за них, и это еще один повод задуматься, что возможно, самолеты еще продадут.

Lockheed Martin и Pratt & Whitney планировали выпустить для Анкары 24 истребителя F-35. Возможно, они пополнят ряды ВВС США, однако судя по тому, что история затянулась, не все так очевидно.

Александр ИЛЬИН

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