И Америка не нужна: разгадана тайна отказа Турции от F-35

Турция так легко отказалась от F-35, сохранив сделку с Россией по С-400 только по одной причине: Анкара готовит альтернативу этой машине. Одной из главных сенсаций салона Ле-Бурже, который уже называют крайне плодовитым на машины пятого поколения, стал турецкий TF-X.

Полноразмерный макет истребителя вместе с набором вооружения привезла во Францию компания Turkish Aerospace Industries (TAI). Еще толком не построив самолет, турки называют его лучшим в Европе и надеются принять на вооружение к 2028 году.

TAI обнародовала некоторые технические характеристики будущего истребителя. Сразу нужно отметить, что он достаточно большой: 21 метр в длину, размах крыльев 14 метров. На полтора метра длиннее, чем Су-57, размах идентичный. Скорость TF-X – 1,8 Маха или 2205 км/час. Это меньше, чем у Су-57 и F-22, но больше, чем у F-35.

Разумеется, турецкий истребитель получит РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР), комплекс РЭБ, передовые интегрированные средства навигации и идентификации, электронно-оптическую и инфракрасную системы наведения и слежения, а также усовершенствованный интерфейс кабины пилота.

Это довольно общие слова, которые в F-35 уже реализованы конкретными платформами. С другой стороны, у Турции еще есть время плюс, скорее всего, в Турции не хотят раскрывать все карты.

Что касается вооружения, то по данным Jane's, это будут ракеты "воздух-воздух" "Метеор" производства MBDA. И ракеты класса "воздух-поверхность" "Копье" того же производителя. Кроме того, планируется турецкие "Гекдоган" и "Бозгодан", крылатые ракеты SOM, высокоточные боеприпасы HGK и KGK и управляемые авиабомбы с лазерным наведением "Тебер-82" и LGK-84.

Турция готовилась производить комплектующие и часть вооружения для F-35, поэтому касательно вооружений никаких вопросов нет. Другое дело авионика. Но и здесь турки могут договориться с крупнейшими европейскими производителями, например BAE Systems. Теоретически санкциями могут помешать США, однако не нужно забывать, что Турция все еще член НАТО и крайне важна для Вашингтона как союзник.

Турция вполне может закупить на первое время российские Су-35С и спокойно развивать программу TF-X.