Европейцы показали свой F-22 в Ле-Бурже

Истребитель сильно "смахивает" на американского конкурента

В Ле-Бурже показали одну из главных сенсаций международного авиасалона – европейский истребитель пятого поколения FCAS (Future Combat Air System), вернее его полноразмерный макет. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Крылья войны".

Очевидно, что спереди самолет очень похож на F-22 Raptor. Что касается хвостового оперения, то судя по фото, оно отличается от "рэпторского": вертикальные стабилизаторы почти "легли", видимо это сделано для того, чтобы самолет был еще менее заметен на радарах.

FCAS – проект Франции, Германии и Испании. В основном, это детище Airbus и Dassault. Истребитель преподносят как альтернативу американскому F-35, с которым пока периодически возникают проблемы.

Российского Су-57 на легендарном авиасалоне нет, однако впервые за шесть лет Москва все-таки привезла свои машины во Францию: это самолет-амфибия Бе-200ЧС и гражданские вертолеты. Военную технику из РФ привозить французы запретили.