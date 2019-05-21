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Американцы показали полет F-22 из кабины

Фото: pixabay.com
Самые дорогие истребители в мире давно не производят

Летно-демонстрационная группа F-22, дислоцированная на базе ВВС США Лэнгли в штате Вирджиния, выложила в Yotube ролик, на котором показан полет на "Рэпторе" из кабины. Обычно этот истребитель показывают только летящим в небе, так как до сих пор это засекреченная машина и США никому не продавали и не продают F-22.

Пилотирует самолет командир эскадрильи майор Пол "Локо" Лопез, который называет F-22 "уникальной машиной". Далее происходит вертикальный взлет и относительно несложное для опытного летчика маневрирование.

Ранее стало известно, что F-22 будут использовать как "воздушный спецназ". В настоящее время эти истребители не производят – в будущем их должны заменить F-35 и F-15X. "Рэптор" чрезвычайно прожорлив и катастрофически дорог в обслуживании.

Александр ИЛЬИН
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