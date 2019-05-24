Американцы возвращаются к "фантомному" YF-23

Новым "Хищником" может стать гибрид двух моделей

Истребитель F-22 американцы считают непобедимым и настолько дорогим в обслуживании, что отказались от его дальнейшего производства. Теперь его место займет менее мощный, но более продвинутый в плане авионики F-35, в то время как "Рэпторы" сделают чем-то вроде "истребительного спецназа".

Однако далеко не все в Пентагоне считают, что F-35 с его недостатоточной для истребителя пятого поколения скоростью может стать полноценной заменой F-22. Поэтому "на сцену" может снова выйти полузабытый YF-23 – истребитель, который мог стать альтернативой F-22. По некоторым характеристикам "двадцать третий" превосходил "Рэптора", однако проект Northrop Grumman и McDonnell Douglas все же "завернули". И вот теперь, технологии, примененные в этой футуристичной на вид машине, могут использовать для производства нового истребителя.

Еще три года назад ВВС США опубликовали статью "Превосходство в воздухе 2030", в которой подчеркнули необходимость замену 180 F-22 после 2030-го года. В 2017 году Пентагон начла рассматривать альтернативы в рамках проекта "Penetrating Counter Air" прекрасно понимая, что F-35 – это немного другая история.

Как считает The National Interest, для ВВС США нужен новый истребитель для завоевания воздушного превосходства, и в его разработке будут применять одновременно наработки F-22 и YF-23.

Как вспоминает бывший летчик-испытатель Northrop Пол Метц, это две совершенно разные машины. YF-23 был быстрее, но F-22 казался немного более маневренным. У первого была продвинутая авионика, он был менее заметен на радарах, но "Рэптор"оказалось проще построить.

"Это как сравнивать один сорт яблок с другим", – сказал пилот, полетавший на обеих машинах.

По его воспоминаниям, когда ВВС испытывали эти истребители, обязательным условием было прятать их от советских спутников. YF-23 накрывали пластиком, но его сдувало сильным ветром на калифорнийской базе Эдвардс.

В концов Пентагон выбрал F-22, вероятно потому, что его производство было дешевле.