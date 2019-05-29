Россия готовит "убийство" F-35 и F-22

В ход пойдут советские ракеты с новой начинкой

В России модернизируют советские ракеты Р-27, причем первая партия обновленных боеприпасов поступит в войска до конца 2019 года. Ими можно будет сбивать даже сложные цели, включая крылатые ракеты, беспилотники и истребители пятого поколения.

В устаревшей ракете модернизировали систему управления и топливный заряд. Наведение происходит автоматически по радиоизлучению, пишут "Известия". Есть и полуавтоматический режим, когда летчик может сам маркировать цель. Обновленные ракеты применяли во время операции ВКС в Сирии, вероятно, для уничтожения беспилотников.

Судя по всему, модернизированная Р-27 стала точнее, однако существенных изменений в ее конструкции не произошло. Это ракета с полуактивной головкой самонаведения, хотя есть и с пассивной, например, Р-27ЭП для поражения самолетов, ставящих активные помехи, у нее также увеличена дальность – 110 километров.

Более продвинутая российская ракета класса "воздух – воздух" – Р-77. Она выполнена с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения, у нее выше скорость. Прямой конкурент Р-77 за океаном – AIM-120 AMRAAM – также с активной радиолокационной ГСН.