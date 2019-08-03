Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Финляндия раскрыла детали инцидента с кораблем у границ РФ

Фото: www.globallookpress.com
Хельсинки открестились от провокаций Москвы

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля, в результате которой он нарушил наши границы 1 августа.

В финских Военно-морских силах отметили, что судно случайно зашло в территориальные воды РФ на 600 метров.

"Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу",

цитирует сообщение РИА "Новости".

Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен добавил, что ни о какой провокации речи не идет. В данный момент выясняются все причины произошедшего инцидента.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост оправдали: найден виновник гибели медуз в Азовском море

В Сети высмеяли ихтиологические выкладки украинских "аналитиков"

Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей