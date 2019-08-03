Финляндия раскрыла детали инцидента с кораблем у границ РФ

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Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля, в результате которой он нарушил наши границы 1 августа.
В финских Военно-морских силах отметили, что судно случайно зашло в территориальные воды РФ на 600 метров.
"Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу",
– цитирует сообщение РИА "Новости".
Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен добавил, что ни о какой провокации речи не идет. В данный момент выясняются все причины произошедшего инцидента.
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