Финляндия раскрыла детали инцидента с кораблем у границ РФ

Хельсинки открестились от провокаций Москвы

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля, в результате которой он нарушил наши границы 1 августа.

В финских Военно-морских силах отметили, что судно случайно зашло в территориальные воды РФ на 600 метров.

"Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу",

– цитирует сообщение РИА "Новости".

Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен добавил, что ни о какой провокации речи не идет. В данный момент выясняются все причины произошедшего инцидента.