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F-35 получат "противоядие" от российских истребителей

F-35 получат
Фото: commons.wikimedia.org
Новейшие ракеты повернут против "сушек" и МиГов

Британские F-35 в ближайшее время получат модернизированные ракеты AIM-132 (ASRAAM) с инфракрасными головками самонаведения (ГСН). Это новейшее вооружение уже эксплуатируется в ВВС Австралии, где оно заменило AIM-9 Sidewinder.

Главное преимущество ASRAAM заключается в том, что она обгоняет любую другую ракету. Пилот нажимает пуск и уходит в сторону задолго до того, как противник выпустит свою ракету. AIM-132 достигает скорости 3 Махов и обладает дальностью до 50 км. Сейчас этой ракетой вооружены "Тайфуны" и Panavia Tornado GR4.

Российские ракеты "воздух-воздух" малой дальности Р-73 обладают меньшей скоростью – 2,5 Маха. Система наведения аналогичная – инфракрасная, но ракета была принята на вооружение в 1983 году, в то время как британская – в 2002 году.

Также F-35 планируется вооружить высокоточными Paveway IV. Это всепогодные бомбы с инерциальной навигацией с использование GPS и лазерного наведения, которые уже используют истребители ВВС и Королевского флота.

Как заявил в интервью The Aviation Geek Club инженер по интеграции вооружения в программу F-35 Коллин О' Фаллон, бомбы успешно испытали как с лазерным наведением, так и по GPS/инерциальному наведению. В качестве мишеней были танки, которые были уничтожены точными попаданиями. 

Самолеты ВКС активно, в том числе, в Сирии используют корректируемые КАБ-250, КАБ-500.

Александр ИЛЬИН
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