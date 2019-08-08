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Финляндия воспротивилась российскому давлению

Фото: www.globallookpress.com
Хельсинки призывает не верить в дружбу Москвы

Россия стремится получить статус "всемирно признанной великой державы" и ради этого использует дипломатические и информационные ресурсы и даже кибератаки. Об этом говорится в совместном докладе экспертов Минобороны, МВД и МИД Финляндии.

В документе отмечается, что Хельсинки уже в полной мере испытал давление со стороны Москвы. Дескать, российские дипломаты постоянно повторяют, что РФ и Финляндия – хорошие соседи, но чтобы так было и дальше, финны должны "учитывать российские интересы", передает RT.

По данным финских экспертов, аналогичное давление Москва оказывает и на другие страны Запада. Они также отметили повышенную боеготовность российской армии и ее потенциальную способность вести затяжной вооруженный конфликт, назвав это "вызовом безопасности".

Фото: www.globallookpress.com

Финляндия решила "быть в тренде", прокомментировал доклад соседей директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Страшилки можно придумывать для себя, но все же понимают, что с финнами никто воевать не собирается, а российское оружие уж точно не направлено на сдерживание Финляндии. Иллюзий нет. Однако поговорить на тему "российской угрозы" – это такая европейская мода", – пояснил аналитик.

Ранее финские власти ужесточили правила выдачи виз россиянам.

Николай ВИКТОРОВ
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