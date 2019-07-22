При Ельцине за северную республику собирались выручить $15 миллиардов

После распада Советского Союза наша страна могла лишиться Республики Карелия. Существовал проект о передаче этой территории Финляндии. Об этом финским журналистам рассказал занимавший в начале 1990-х пост заместителя министра иностранных дел РФ Андрей Федоров.



По сведениям издания Helsingin Sanomat, в июле 1991 г. была создана специальная комиссия, в которую вошли Федоров, глава МИД Андрей Козырев и советник президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Эта комиссия подготовила список регионов, в которых могут появиться и усилиться движения, выступающие за автономию.

В числе попавших в список территорий оказались Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым, а также граница с Китаем по реке Амур. Кроме того, в список попала "Утраченная Карелия", как называют в Финляндии территории, которые вошли в состав СССР в 1940 г. по итогам Зимней войны.

Казна государства была почти пуста, и власти решили, что можно ее наполнить, продав часть "ненужных" территорий. Так, существовал проект о продаже финнам Карелии за $15 миллиардов. Продать пытались также Курилы и Пыталово. Все дискуссии на этот счет проходили за закрытыми дверьми, и общество ни о чем не узнало. По всей видимости, проект вовремя свернули, поскольку власти Финляндии также ничего не знали о предложении приобрести северную республику.

По словам Федорова, вопрос о Карелии был полностью снят только в 1994 году. Тогда российские власти решили развивать регион самостоятельно. Разговор о возвращении карельских земель финнам был окончательно закрыт.