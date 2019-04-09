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"Закусывают": Путин развеял миф о пьяных финнах в Петербурге

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российскому президенту пришлось успокаивать взволнованного главу Финляндии

Российско-финские отношения развиваются настолько успешно, что им не могут помешать даже отвязные туристы из Финляндии, которые, как известно, любят отрываться в Санкт-Петербурге. Эта тема неожиданно всплыла в разговоре между лидерами стран Владимиром Путиным и Саули Ниинистё.

Во время беседы на Арктическом форуме Ниинистё припомнил беспокойство Путина за поведение российских туристов в Финляндии и решил не отставать от своего коллеги в учтивости. Он выразил надежду, что его соотечественники не нарушают рамок приличия, как едут в Россию. Путин его успокоил.

"Нормально, туристы себя ведут нормально. Закусывают, так что все с ними в порядке",

– пошутил Путин.

Услышав ответ, обрадовавшийся этому финский лидер отметил, что "так и надо" выпивать, передает ТАСС.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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