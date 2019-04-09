Российский лидер поставил на место гостя из Суоми

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пленарного заседания V Международного Арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия сама виновата в введенных против нее западных санкциях. На это лидер РФ Владимир Путин ответил, что вообще-то сегодня в Северной столице обсуждаются вопрос жизнедеятельности на Арктике, к которой Крым никак не относится.

"Но, тем не менее, я вот что хотел бы по этому поводу сказать. Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню", – цитирует РИА "Новости" российского президента.

По его мнению, человечеству сообща необходимо реагировать на природные изменения в арктической зоне.





"Когда наш царь-реформатор Петр I и король-романтик Карл XII (король Швеции в 1697-1718 годах – ред.) воевали между собой, ...с того момента прошло очень много времени, и теперь некоторые проблемы, о которых мы говорим сегодня, можно решить, только объединяя усилия. Вот для этого мы сегодня и собрались. И думаю, что это пойдет на пользу", – подчеркнул Путин.

Что касается санкций, глава России считает, что они стали в сегодняшнем мире "инструментом конкурентной борьбы". Он сообщил, что потери Евросоюза от ограничительных мер в адрес Москвы гораздо ощутимее – примерно 50 млрд евро, в то время как для РФ они исчисляются приблизительно в 25-26 млрд.

Однако неугомонный финн все равно гнул свою линию. Ниинистё заявил, что антироссийские санкции останутся до тех пор, пока Москва не изменит позицию по темам, из-за которых они были введены.





Во время заседания был еще один момент, когда Путин осадил модератора мероприятия старшего исполнительного редактора по глобальному бизнесу и финансам агентства Bloomberg Джона Фрайера, который посмел перебить лидера России. Хозяин Кремля напомнил аудитории, что наша страна не является самой крупной экономикой Арктического региона. Президент начал говорить, что КНР уже опередила США по паритету покупательской способности и объему экономики. И тут встрял Фрайер с уточнением:

Путин: “Я же терпел, пока вы это все говорили. Потерпите и вы”. pic.twitter.com/OPlDlV3OxZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 апреля 2019 г.

"Прошу прощения, мистер президент, вы говорите, что Китай – это арктическая страна?"

"Я же терпел, пока вы это все говорили. Потерпите и вы", – прервал Путин модератора и продолжил свое выступление.

Перепалка российского лидера с журналистом вызвала хохот в зале.

