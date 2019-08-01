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Финляндия объяснила ужесточение визового режима для россиян

Фото: pixabay.com
В Суоми надеются, что поток российских туристов не иссякнет

Хельсинки вынужден был ужесточить требования к документам для получения визы, чтобы соответствовать шенгенским соглашением. 

С 1 сентября у россиян будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке, как того требуют указания Европейского союза. Пока для получения финской визы требуются лишь заполненная анкета, действующий заграничный паспорт, цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис и копия российского паспорта.

"Мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится", –

заявил РИА "Новости" руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен. 

Российские туристы часто посещают страну тысячи озер: по итогам прошлого года 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России. 

Валентина МАЙОРОВА
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