Норвежцы восхитились российскими Т-80БВМ

Для Арктики этот танк - лучший вариант

В Осло с большой тревогой отнеслись к размещению на границе с Норвегией и Финляндией 28 танков Т-80БВМ. Эти машины могут заводиться в любой мороз, обладают продвинутой защитой и мощным вооружением. Поэтому для арктических условий они идеальны.

Как заявил в интервью норвежскому телеканалу TV 2 Norge глава отдела связи армии Пер Эспен Странде, современные танки – это неотъемлемая часть любой заслуживающей доверие армии, поэтому норвежской тоже нужны новые танки, и как можно скорее.

Офицер подчеркнул, что машина, работающая в Арктике, должна заводиться при 40-градусном морозе и развивать скорость до 70 км/час. Т-80 как раз соответствует этим характеристикам, благодаря 1250-сильным газотурбинным двигателям.

Ранее командующий норвежской армией Эйрик Кристофферсен попросил правительство закупить 84 новых танка для армии, потому что сегодняшнего количества не хватает, чтобы противостоять мощной группировке российских войск.

На данный момент на вооружении армии Норвегии состоят 52 танка Leopard-2A4, закупленных у Нидерландов в 2000-х годах, а также свыше сотни первых "Леопардов", которые в Германии уже сняли с вооружения.

Стоит отметить, что 28 танков Т-80БВМ это не так уже много. Однако норвежские военные приводят их в пример, чтобы все-таки заменить устаревший парк.

Интересно, что саму идею модернизации Т-80 много критиковали, так как это самая "прожорливая" машина из всех танков, состоящих на вооружении ВС РФ. Новые двигатели сделали более экономичными, но маршах эти танки все равно будут потреблять огромное количество топлива.