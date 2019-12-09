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Минск готов к учениям с НАТО, но только при условии понимания альянсом стратегического партнерства республики с РФ. Об этом белорусской газете "Наша нiва" заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Олег Белоконев. По его словам, сейчас ведутся переговоры о возможных форматах таких учений.
В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не видит каких-то угроз со стороны Минска и настроен наладить более тесное сотрудничество.
Стоит отметить, что Белоруссия входит в ОДКБ, которую обычно противопоставляют НАТО. Ранее Россия поставила Минску истребители Су-30СМ.
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