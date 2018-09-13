Зарубежные СМИ обвинили Моску в блефе

Россия вовсе не собирается воевать, а крупнейшие за 40 лет маневры "Восток-2018" относятся, скорее, к разряду приемов психологической войны и представляют собой не более, чем "геополитический гамбит". Москва лишь восстанавливает имидж мировой державы, утерянной после распада СССР.

К такому выводу пришел один из старейших американских журналов The Atlantic, проанализировав ход учений и силы, которые в них задействованы. Издание призывает почувствовать разницу между демонстрацией силы и тактикой настоящей современной войны. Например, Россия восстановила железнодорожные узлы для переброски соединений на дальние расстояния. Однако в условиях реальных боевых действий эти объекты были бы уничтожены в первые часы, как и узлы связи.

Журнал называет такие учения "хэви-метал-политикой". Так, в ответ на дискуссии в Швеции и Финляндии о возможном вступлении в НАТО, Россия ответила учениями, в ходе которых имитировался захват скандинавских стран.

Цифру в 300 тыс. человек, задействованных в учениях, The Atlantic считает сильно преувеличенной: реальная цифра, по им мнению в два раза меньше – порядка 150 тыс., что конечно, тоже впечатляет. Основываясь на наблюдениях учений "Запад-2017", американские журналисты сделали вывод, что многие российские военнослужащие будут участвовать в учениях никуда не выдвигаясь, то есть на своем посту. Поэтому цифру 300 тыс. не стоит понимать буквально.

Далее журнал сравнил экономику России с экономикой Техаса и заявил, что страна походит на хищника, который при встрече с другим, более крупным животным топорщит свою шерсть и скалит зубы, чтобы казаться более грозным, чем он есть на самом деле. Якобы и Россия, таким образом, блефует. И ведет теневую игру, чтобы заставить с собой считаться.

Что бы ни писали журналисты из The Atlantic, армия России до сих пор заслуженно занимает второе место в мире после США, а высокий уровень подготовки сухопутных подразделений недавно отмечали и в Пентагоне. Аналогично Россия унаследовала и даже обновила советский ядерный потенциал, который незначительно уступает американскому. Поэтому списывать со счетов Россию, изображая ее "хорохорящимся зверьком", все-таки несколько опрометчиво.