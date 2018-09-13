Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия всех обманула "Востоком-2018"

Фото: GLOBAL LOOK press/MOD Russia
Зарубежные СМИ обвинили Моску в блефе

Россия вовсе не собирается воевать, а крупнейшие за 40 лет маневры "Восток-2018" относятся, скорее, к разряду приемов психологической войны и представляют собой не более, чем "геополитический гамбит". Москва лишь восстанавливает имидж мировой державы, утерянной после распада СССР.

К такому выводу пришел один из старейших американских журналов The Atlantic, проанализировав ход учений и силы, которые в них задействованы. Издание призывает почувствовать разницу между демонстрацией силы и тактикой настоящей современной войны. Например, Россия восстановила железнодорожные узлы для переброски соединений на дальние расстояния. Однако в условиях реальных боевых действий эти объекты были бы уничтожены в первые часы, как и узлы связи.

Журнал называет такие учения "хэви-метал-политикой". Так, в ответ на дискуссии в Швеции и Финляндии о возможном вступлении в НАТО, Россия ответила учениями, в ходе которых имитировался захват скандинавских стран.

Фото: GLOBAL LOOK press/MOD RussiaЦифру в 300 тыс. человек, задействованных в учениях, The Atlantic считает сильно преувеличенной: реальная цифра, по им мнению в два раза меньше – порядка 150 тыс., что конечно, тоже впечатляет. Основываясь на наблюдениях учений "Запад-2017", американские журналисты сделали вывод, что многие российские военнослужащие будут участвовать в учениях никуда не выдвигаясь, то есть на своем посту. Поэтому цифру 300 тыс. не стоит понимать буквально.

Далее журнал сравнил экономику России с экономикой Техаса и заявил, что страна походит на хищника, который при встрече с другим, более крупным животным топорщит свою шерсть и скалит зубы, чтобы казаться более грозным, чем он есть на самом деле. Якобы и Россия, таким образом, блефует. И ведет теневую игру, чтобы заставить с собой считаться.

Что бы ни писали журналисты из The Atlantic, армия России до сих пор заслуженно занимает второе место в мире после США, а высокий уровень подготовки сухопутных подразделений недавно отмечали и в Пентагоне. Аналогично Россия унаследовала и даже обновила советский ядерный потенциал, который незначительно уступает американскому. Поэтому списывать со счетов Россию, изображая ее "хорохорящимся зверьком", все-таки несколько опрометчиво.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Рубль сделали слабой валютой

Его принесли в жертву бюджетным интересам

Захарченко убили свои

Киев пытается отвести от себя подозрения разными путями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей