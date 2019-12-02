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В Соединенных Штатах полагают, что Североатлантический альянс должен быть готов противодействовать кибератакам со стороны России. С таким предупреждением выступил сегодня глава Госдепа Майкл Помпео в Университете Луисвилла в штате Кентукки.
"Советского Союза больше нет, Россия остается. Но природа угрозы со стороны России тоже изменилась, теперь у нее есть огромный по масштабу компонент в киберсфере. Нам нужно убедиться в том, что НАТО готова противостоять этому вызову", – цитирует ТАСС госсекретаря.
Также он назвал и "риск номер два" для блока после РФ. По его мнению, таковым является Китай.
Накануне, 1 декабря, генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг высказался за улучшение отношений с Москвой. При этом, подход альянса в коммуникации с Россией, по его разумению,
заключается в "запугивании и диалоге", пишет
Deutsche Welle.
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