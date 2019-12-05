США: НАТО победит Россию по одной причине

Разрабатывая новые виды вооружений, Москва позабыла про тыл

Россия проиграет войну с НАТО, потому что у нее недостаточно госпиталей и больниц. С таким, надо сказать, спорным утверждением выступил Роберт Бекхасен на страницах журнала War Is Boring.

Автор утверждает, что сегодня Россия попыталась максимально возродить былую советскую огневую мощь, чтобы противостоять НАТО на равных, но совершенно забывает о тыле. По его мнению, в случае начала масштабных боевых действий, раненых просто некуда будет девать, так как не выстроена соответствующая система. Страна будет переживать огромный шок, так как в самом начале боевых действий потери могут составлять порядка 100 тыс. человек.

Области, которые граничат с Украиной, пострадают. Больницы в Брянске, Орле, Курске и Белгороде будут переполнены, причем в первую очередь они будут принимать гражданское население. Если авиация НАТО будет бомбить города, жертвы среди мирных жителей неизбежны.

По мнению War Is Boring, России не хватает квалифицированных медицинских сотрудников, а сама система здравоохранения недостаточно финансируется. В крупных городах все очень даже неплохо, однако в провинции дела обстоят не лучшим образом.



Автор считает, что система пострадала два раза – первый раз в 1991 году, после распада СССР, и второй раз в 2014 году после падения цен на нефть и западных санкций. В результате якобы начались проблемы с поставкой медицинского оборудования, препаратов из-за рубежа.

Стоит отметить, что ситуация с медициной в России, действительно, непростая. Однако утверждать, что из-за того страна проиграет войну, по меньшей мере, странно. Даже на западных ресурсах статья набрала множество негативных отзывов.