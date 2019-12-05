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США: НАТО победит Россию по одной причине

США: НАТО победит Россию по одной причине
Фото: mil.ru
Разрабатывая новые виды вооружений, Москва позабыла про тыл

Россия проиграет войну с НАТО, потому что у нее недостаточно госпиталей и больниц. С таким, надо сказать, спорным утверждением выступил Роберт Бекхасен на страницах журнала War Is Boring.

Автор утверждает, что сегодня Россия попыталась максимально возродить былую советскую огневую мощь, чтобы противостоять НАТО на равных, но совершенно забывает о тыле. По его мнению, в случае начала масштабных боевых действий, раненых просто некуда будет девать, так как не выстроена соответствующая система. Страна будет переживать огромный шок, так как в самом начале боевых действий потери могут составлять порядка 100 тыс. человек.

Области, которые граничат с Украиной, пострадают. Больницы в Брянске, Орле, Курске и Белгороде будут переполнены, причем в первую очередь они будут принимать гражданское население. Если авиация НАТО будет бомбить города, жертвы среди мирных жителей неизбежны.

Фото: kremlin.ruПо мнению War Is Boring, России не хватает квалифицированных медицинских сотрудников, а сама система здравоохранения недостаточно финансируется. В крупных городах все очень даже неплохо, однако в провинции дела обстоят не лучшим образом.

Автор считает, что система пострадала два раза – первый раз в 1991 году, после распада СССР, и второй раз в 2014 году после падения цен на нефть и западных санкций. В результате якобы начались проблемы с поставкой медицинского оборудования, препаратов из-за рубежа. 

Стоит отметить, что ситуация с медициной в России, действительно, непростая. Однако утверждать, что из-за того страна проиграет войну, по меньшей мере, странно. Даже на западных ресурсах статья набрала множество негативных отзывов. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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НАТО-Рейхсвер!
Сыч
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Американский дурень не в курсе о полевых госпиталях? Врачи есть, оборудование тоже. Тяжелых больных в тыл.
Гость
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А разве в годы ВОВ в СССР было много больниц? Госпитали были под открытым небом летом и в блиндажах зимой. Ильин видно плохо историю учил. В годы ВОВ врачи делали операции по 15-20 часов в сутки во время наступления и больших боев. Есть у нас и сейчас энтузиасты, во имя страны сумеют постоять. Я не медик, не молодая, но перевязывать и накладывать гипс, шины научусь. да и лекарства не все из-за границы идут. А мобильные военные приборы у нас есть. Армия отлично оборудована мобильными госпиталями!!! Не волнуйтесь.
321Гость
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M-DA BLA-BLA-BLA......
Гость
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какие больнички при глобальной ядерной войне? сплошное кладбище на поверхности и в голове worisboring
Гость
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Друзья изо дня в день, читаю все больше и больше сведений о предстоящей и готовящееся войны. То ли это обработка масс для оправдания необходимости роста вливаний для армии, то ли это действительно народу надо готовится к такому повороту. Или это будет так - а мы вам об этом талдычили целых 5-7 лет, мол чё не готовились...
Гость
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Денег нет, но вы держитесь! Кого и когда интересовали люди в этой стране?! Злобный Карлик- маньяк надеется в бункере отсидеться.
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