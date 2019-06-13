Вопрос закрыт: Турция предпочла С-400 истребителям F-35

Нибиру
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Окончательно и бесповоротно: Эрдоган снял все вопросы о поставке российских С-400 в Турцию. По его словам, которые передает турецкий телеканал NTV, контракт уже подписан, и в следующем месяце Анкара получит зенитно-ракетные комплексы.
Фактически это означает крах турецко-американской программы по F-35. Пентагон никогда не допустит соседства F-35 и С-400.
Вашингтон надеялся продать Анкаре порядка сотни истребителей, комплектующие для них уже производились на территории Турции. Но после того как Эрдоган обозначил свою непреклонную позицию по С-400, США перестали обучать турецких летчиков, отказались поставлять тренажеры, и теперь, похоже, вопрос закрыт. Анкара будет закупать другие истребители – ими могут быть как "Рафали", так и российские Су-35С.
Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики
Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется