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Вопрос закрыт: Турция предпочла С-400 истребителям F-35

Фото: mil.ru
Вашингтон больше не влияет на Анкару

Окончательно и бесповоротно: Эрдоган снял все вопросы о поставке российских С-400 в Турцию. По его словам, которые передает турецкий телеканал NTV, контракт уже подписан, и в следующем месяце Анкара получит зенитно-ракетные комплексы.

Фактически это означает крах турецко-американской программы по F-35. Пентагон никогда не допустит соседства F-35 и С-400.

Вашингтон надеялся продать Анкаре порядка сотни истребителей, комплектующие для них уже производились на территории Турции. Но после того как Эрдоган обозначил свою непреклонную позицию по С-400, США перестали обучать турецких летчиков, отказались поставлять тренажеры, и теперь, похоже, вопрос закрыт. Анкара будет закупать другие истребители – ими могут быть как "Рафали", так и российские Су-35С.

Александр ИЛЬИН
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