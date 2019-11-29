Во время повторного выступления представителя РФ киевляне били по столу табличками и четыре раза пытались перебить говорящего

Поведение украинской делегации в ООН показывает истинное лицо киевской верхушки, полагает сенатор комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, бившим по столу табличками и оравшим с места во время выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека необходимо сделать внушение.

"Методы уличные, методы площадные, методы майданные. Они переносят их на работу и внутри политической жизни Украины и во внешнюю политику",

– так Цеков прокомментировал выходку Киева телеканалу "360".



Сенатор добавил, что в случае повторения из ряда вон выходящей ситуации украинцев следует отстранить от подобных мероприятий, "пока они не научатся вести себя нормально".

Накануне выступление россиянина в ООН было прервано шумом беспардонных делегатов из Незалежной, напоминает "URA.RU". Впрочем, они не угомонились и сегодня, 29 ноября, попытавшись повторить вчерашний номер 4 раза, передает РИА "Новости".

"Утром в переговорной председатели признали, что вчера было недоразумение и ошибка с их стороны, поэтому сегодня утром в начале заседания мне дали слово... Таким образом восторжествовала справедливость, а украинские делегаты проявили себя настоящими варварами",

– пояснил Бельбек, отметив, что после речи был вознагражден аплодисментами за терпение и настойчивость.

При этом, как уточняет "Царьград", на замечания украинцы не реагировали.