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Шантажисты "Нафтогаза" забросали "Газпром" условиями

Киевские шантажисты забросали РФ газовыми "хотелками"
Фото: www.globallookpress.com
Украинская компания подвела итог двусторонних переговоров

Транзитные переговоры России и Украины в который раз подошли к концу. Однако к общему знаменателю стороны еще не пришли, следует из сообщения исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. 

Украинская компания по-прежнему настаивает на поставках газа за долги, которые повесил на "Газпром" Стокгольмский арбитраж". Это ни много ни мало, а $3 млрд, напомнил топ-менеджер.

Впрочем, данное условие Киева не единственное. Он согласен отозвать иск в обмен на долгосрочный транзитный договор, которые покроет все расходы. Кроме того, "Нафтогаз" требует компенсацию за "невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам". 

"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться", – написал Витренко в своем Facebook, добавив пару слов о готовности к трехсторонним переговорам.  

Однако россияне в большинстве своем не торопятся делать выводы на основании его заявления. Они решили подождать ответ "Газпрома". 

"Нафтогаз остался при своих хотелках и пыхтелках а Газпром при своих условиях к Нафтогазу! А время идет и у украины все меньше и меньше времени", "Халява – это жизненное кредо Украины", "Переговоры закончились на уровне пожеланий ...значит транзиту не будет", "Нафтогаз не рассказал о переговорах, Нафтогаз рассказал о своих невменяемых хотелках! Ждем комментарии Газпрома", – отреагировали на новость читатели RT. 

Напомним, в декабре 2017 г. и в феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому "Газпром" обязан компенсировать "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку газа на украинский транзит. Первый потребовал отмены "приговора". В ноябре 2019 г. Незалежная заикнулась о компенсации судебных издержек в размере 1,02 млн евро. 

Ксения АНДРЕЕВА

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