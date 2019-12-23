Вашингтон утратил роль гаранта энергобезопасности в ЕС

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу выросли настолько, что перегнали показатели прежнего лидера рынка – США. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр напомнил, что еще два – три года назад Россия вообще не поставляла СПГ в страны ЕС, а сегодня продает европейцам 12 – 13 млн т в год. Американцы тоже увеличили объемы поставок. Но если два года назад они были ведущими производителями СПГ для европейского региона, продавая 4 млн т, то сейчас они сбывают по 9 млн т и плетутся за Россией.

Доля российского СПГ в Европе составляет 20%, американского - 13%, рассказал Новак РБК.

Ранее власти США настойчиво рекомендовали европейцам строить терминалы по приему СПГ, чтобы избавиться от "газовой зависимости" от России.