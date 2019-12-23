Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия испортила США план газового порабощения Европы

Россия испортила США план газового порабощения Европы
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон утратил роль гаранта энергобезопасности в ЕС

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу выросли настолько, что перегнали показатели прежнего лидера рынка – США. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр напомнил, что еще два – три года назад Россия вообще не поставляла СПГ в страны ЕС, а сегодня продает европейцам 12 – 13 млн т в год. Американцы тоже увеличили объемы поставок. Но если два года назад они были ведущими производителями СПГ для европейского региона, продавая 4 млн т, то сейчас они сбывают по 9 млн т и плетутся за Россией.

Доля российского СПГ в Европе составляет 20%, американского - 13%, рассказал Новак РБК.

Ранее власти США настойчиво рекомендовали европейцам строить терминалы по приему СПГ, чтобы избавиться от "газовой зависимости" от России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
1941 год, Германия=США сегодня.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей