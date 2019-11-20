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Получивший российский паспорт артист попросился обратно на Украину

Получивший российский паспорт артист попросился обратно на Украину
Сергей Полунин. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщик считает, что лидер Незалежной поможет наладить ситуацию

Сергей Полунин, родившийся в Херсоне, выразил надежду, что Владимир Зеленский поможет ему побывать на Украине. 

"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – он хороший человек... поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация", –

сказал Полунин корреспонденту "Крым. Реалии".

При этом Полунин признался, что пока еще не думал обращаться к украинскому президенту. Отец танцовщика Владимир Полунин ранее сообщал, что его сын попал в базу украинского приехал в Крым из России, после чего попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", так как приезжал в Крым из России. Как "нарушителю государственной границы" Полунину должны были запретить въезд в Незалежную.

Однако Служба безопасности Украины отметила, что информации о возможном запрете на въезд артисту балета нет.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 г. в Херсоне. В возрасте 13 лет вместе с семьей он переехал в Лондон, где учился в школе Королевского балета. Год назад Полунин стал гражданином России.

Валентина МАЙОРОВА

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